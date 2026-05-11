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Obras no IP3 cortam circulação durante a noite entre Tondela e Viseu

11 mai, 2026 - 13:29 • Lusa

Cortes serão feitos entre as 21h00 e as 6h00 das próximas três noites, informou a Infraestruturas de Portugal. Empreitada compreende a duplicação da atual plataforma numa extensão de 27,5 quilómetros.

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O troço do IP 3 entre Tondela Sul e Vila Chã de Sá (Viseu) estará cortado durante a noite, a partir desta segunda-feira, no âmbito de obras de requalificação em curso, anunciou a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal referiu que os cortes serão feitos entre as 21h00 e as 6h00 das próximas três noites e que o trânsito será desviado para a Estrada Nacional (EN) 2.

Estes condicionamentos ficam a dever-se à necessidade de "colocação de sinalização temporária, incluindo sinalização vertical, execução de marcas rodoviárias e instalação de guardas rígidas de betão", justificou.

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Na próxima noite o trânsito estará cortado entre os nós de São Miguel do Outeiro e Vila Chã de Sá, de terça para quarta-feira entre os nós de Canas de Santa Maria e São Miguel do Outeiro e de quarta para quinta-feira entre os nós de Tondela Sul e Canas de Santa Maria.

A intervenção integra a empreitada de duplicação e requalificação do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu, em execução pela Infraestruturas de Portugal.

Esta empreitada - que representa um investimento de cerca 103 milhões de euros - compreende a duplicação da atual plataforma numa extensão de 27,5 quilómetros.

O objetivo é melhorar os "níveis de qualidade, conforto e segurança rodoviária", e reduzir os tempos de percurso da ligação entre Santa Comba Dão e Viseu.

A Infraestruturas de Portugal explicou que o troço em intervenção se situa "entre o quilómetro 90,200, a norte do Nó de Vila Pouca, e o quilómetro 117,722, na zona da passagem superior de interceção desnivelada com a A25/IP5", atravessando territórios dos concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, todos no distrito de Viseu.

No âmbito desta empreitada será alargada a plataforma rodoviária (em perfil de 2x2 vias), retificado e melhorado e traçado, as ligações e acessibilidades à rede viária local, e reforçado o pavimento, o sistema de sinalização e os equipamentos de segurança.

"Esta empreitada integra o projeto global que a Infraestruturas de Portugal está a desenvolver de requalificação e duplicação do IP3, um eixo rodoviário de indiscutível importância regional e promotora da coesão territorial", frisou.

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