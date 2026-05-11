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Preços dos combustíveis descem esta semana

11 mai, 2026 - 06:56 • Jaime Dantas

As tensões no Médio Oriente e o bloqueio no Estreito de Ormuz continuam a impactar os preços dos combustíveis.

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O preço dos combustíveis desce esta segunda-feira, depois da subida registada a na semana passada. De acordo com as estimativas divulgadas na sexta-feira pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP), o litro de gásóleo fica nove cêntimos mais barato e na gasolina a redução é de dois cêntimos por litro.

Caso se confirmem as previsões do ACP, o preço médio do gasóleo simples deve descer para 1,944 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá reduzir para 1,974 euros por litro.

Apesar das reduções reguistadas nas últimas semanas, o preço dos combustíveis continua a ser fortemente afetado pela guerra no Médio Oriente, com os EUA, Israel e o Irão, que leva ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passam 20% do comércio de petróleo e gás natural.

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