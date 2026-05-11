SNS no 2.º semestre de 2025: tempos de espera ultrapassaram limites legais em milhares de consultas

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) divulgou uma nova monitorização aos tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS), relativa ao segundo semestre de 2025, revelando que mais de metade das primeiras consultas hospitalares ultrapassaram os Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG).

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Segundo a ERS, foram realizadas 383 mil primeiras consultas de especialidade hospitalar nos hospitais públicos, excluindo cardiologia e oncologia, o que representa um aumento de 1,4% face ao mesmo período de 2024. Ainda assim, 51,4% destas consultas excederam os tempos máximos legais, embora se tenha registado uma ligeira melhoria de 1,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

No final de dezembro de 2025, havia 1.056.223 utentes à espera de primeira consulta hospitalar, mais 17% do que em 2024, sendo que 43,7% aguardavam para além do prazo legalmente previsto.

Na área da oncologia, os dados mostram que foram realizadas 20.977 primeiras consultas com suspeita ou confirmação de doença oncológica, mais 2,8% do que no período homólogo. Contudo, 57,5% ultrapassaram os TMRG. No final do semestre, 8.874 utentes continuavam à espera de consulta, dos quais 65,5% já tinham ultrapassado o tempo máximo previsto.

A situação mais grave continua a verificar-se na cardiologia. Os hospitais públicos realizaram 23.838 primeiras consultas de cardiologia, mas 86,4% ocorreram para além do prazo legal. No final de 2025, estavam em espera 28.234 utentes, sendo que 74,9% aguardavam há mais tempo do que o permitido.