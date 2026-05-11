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"Sou um cidadão fantástico". Vitor Catão absolvido em caso de recrutamento de jogadores
11 mai, 2026 - 16:23 • Lusa
Antigo diretor desportivo do clube de futebol São Pedro da Cova estava acusado de recrutar 11 jogadores estrangeiros em situação irregular.
Vitor Catão, antigo diretor desportivo do clube de futebol São Pedro da Cova, em Gondomar, que estava acusado de recrutar 11 atletas estrangeiros sem processo de legalização na época 2018/2019, foi esta segunda-feira absolvido.
Durante a leitura do acórdão no Tribunal São João Novo, no Porto, a presidente do coletivo de juízes referiu que as provas não foram suficientes para provar os casos, tendo o tribunal de decidir em função de provas concretas.
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"Uma coisa é a convicção do tribunal, outra é o que se prova", apontou a magistrada.
À saída do tribunal, e em declarações aos jornalistas, Vitor Catão assumiu estar aliviado.
"Estou aliviado, sou um cidadão fantástico e o futebol deve muito ao Vitor Catão", afirmou.
Além deste ex-diretor desportivo, o processo envolvia ainda um antigo treinador do clube, Armando Santos, que foi condenado a um ano e seis meses de prisão, pena suspensa por dois anos.
Quanto a este arguido, o tribunal conseguiu provar que teve uma participação ativa na contratação ilegal de um jogador.
O coletivo de juízes entendeu que este ex-treinador agiu com dolo.
A acusação do Ministério Público (MP) defendia que os arguidos "recrutaram e inscreveram 11 atletas de nacionalidade brasileira que, até ao fim da época e saída do clube, não foram titulares de qualquer visto ou título válido que os habilitasse a permanecer ou exercer qualquer atividade em território português".
O MP considerava ainda que os arguidos prometeram aos atletas a sua legalização, o que nunca fizeram, e alojaram os jovens em divisões do clube onde pernoitaram em beliches ou nas suas próprias casas.
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