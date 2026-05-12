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​“Caro Professor”. Ministro escreve aos docentes para rever matéria

12 mai, 2026 - 13:29 • Cristina Nascimento

A poucos dias da manifestação nacional de professores convocada pela Fenprof para 16 de maio, Fernando Alexandre esclarece dúvidas relativamente às negociações em curso de revisão do Estatuto da Carreira Docente e medidas já implementadas por este Governo.

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O ministro da Educação escreveu uma carta aos professores do país na qual garante que a carreira docente continuará a ser uma carreira especial e que a graduação profissional continuará a ser o critério para recrutamento e colocação de professores.

A carta escrita e assinada à mão por Fernando Alexandre foi enviada ontem para os docentes e hoje para as redações.

No documento, de três páginas, o governante recorda que está em curso a revisão do Estatuto da Carreira Docente (ECD), um processo “exigente” que “tem conhecido avanços muito significativos e nem sempre percetíveis para os professores”.

Assim, a poucos dias da manifestação nacional de professores convocada pela Fenprof para 16 de maio, o ministro entende ser necessário “clarificar e sublinhar” algumas questões relativamente ao novo modelo de recrutamento e colocação de docentes que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação quer implementar.

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Fernando Alexandre assegura que a carreira docente “continuará a ser uma carreira especial” e que a graduação profissional “mantém-se como critério no âmbito do recrutamento e colocação de docentes, evitando-se ultrapassagens”.

O ministro esclarece ainda que o horário semanal de trabalho dos docentes vai manter-se nas 35 horas e que os Quadros de Zona Pedagógica também vão manter-se como estão.

Na missiva, Fernando Alexandre aproveita para recordar outras medidas já anunciadas, por exemplo o fim das quotas de acesso aos 5º e 7º escalões, a recuperação integral do tempo de serviço ou o apoio à deslocação para os professores colocados a mais de 70 quilómetros de casa.

Fernando Alexandre termina a carta aludindo à reta final do ano letivo e deixando “uma palavra de confiança e agradecimento” aos professores, pela “dedicação diária à Escola Pública, aos alunos e às comunidades escolares”.

“Eu sei que, como eu, acredita que essa dedicação faz realmente a diferença. Por isso, confio em si para continuar a melhorar a vida de milhares de crianças e jovens. E garanto-lhe que pode confiar em mim para o ajudar nessa nobre missão”, remata.

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