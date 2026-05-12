Distritos de Bragança e Guarda sob aviso amarelo devido à chuva

Os distritos de Bragança e Guarda estão sob aviso amarelo face à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, os dois distritos estarão sob aviso amarelo pelo menos até às 6h00 desta terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais prováveis no Norte e Centro, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de sul/sudoeste, até 30 quilómetros por hora.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (na Guarda) e os 13 (em Lisboa) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 22 (em Santarém).