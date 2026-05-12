Dois feridos em acidente com autocarro nos Restauradores
12 mai, 2026 - 18:23 • Alexandre Abrantes Neves e Ricardo Vieira
O autocarro despistou-se e embateu contra a montra de um estabelecimento comercial.
Um acidente com um autocarro de turismo no Restauradores, em Lisboa, provocou dois feridos ligeiros, disse à Renascença fonte da PSP.
Os feridos são o condutor do veículo e uma mulher que se encontrava junto à estrada no momento do desastre.
Os feridos foram transportados para o Hospital de São José, indicou à Renascença fonte dos Sapadores Bombeiros.
O autocarro despistou-se e embateu contra a montra de um estabelecimento comercial na Praça dos Restauradores.
O alerta para o acidente foi dado pelas 17h12.
Pelas 18h30 estavam no local quatro veículos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e duas dezenas de operacionais.
[notícia atualizada às 19h21]
