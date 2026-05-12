Duas praias interditadas em Albufeira após descarga

As praias do Inatel e dos Pescadores, em Albufeira, no distrito de Faro, foram interditadas a banhos devido a uma descarga de águas residuais para o mar provocada por uma rotura numa conduta, informou o município.

Em comunicado, a Câmara de Albufeira indicou que a interdição foi determinada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), após informação remetida pela Administração Regional de Saúde sobre "mais uma rotura detetada" no domingo na conduta da Estação Elevatória de Águas Residuais (ETAR).

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O município afirma que empresa Águas do Algarve, entidade responsável pela gestão e exploração do sistema multimunicipal de saneamento, "já concluiu os trabalhos de reparação da conduta afetada e informou que o caudal ficou estabilizado na noite de domingo, altura em que cessou o encaminhamento temporário de águas residuais para o meio recetor".

A autarquia acrescenta que foram também implementadas "várias medidas complementares de mitigação e desinfeção do efluente encaminhado para o mar", estando o incidente ambiental a ser acompanhado pelas entidades competentes.

A Câmara de Albufeira salienta "as boas diligências de todas as entidades envolvidas", mas alerta novamente para "a urgência imperiosa" de avançar com as empreitadas necessárias à manutenção e reabilitação das infraestruturas de saneamento do Algarve.

Segundo o município, estas intervenções são essenciais para pôr "termo definitivo" a ocorrências deste tipo, que considera serem "cada vez mais frequentes" na região.