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Enfermeiros em greve contra desvalorização da profissão

12 mai, 2026 - 05:21 • André Rodrigues , Rita Vila Real

Apesar de garantidos os serviços mínimos, a sindicalista Guadalupe Simões alerta para constrangimentos como o adiamento de consultas e cirurgias, ao longo desta terça-feira.

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Os enfermeiros estão em greve esta terça-feira.

A paralisação tem início às 8h00 e prolonga-se até à meia noite, num "dia de luta de todos os enfermeiros contra bancos de horas, adaptabilidades e flexibilidades", diz à Renascença Guadalupe Simões, representante do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

"Apesar dos enfermeiros continuarem a ser aqueles que prestam continuidade de cuidado, e apesar de serem imprescindíveis, continuamos a ser desvalorizados" lamenta a dirigente do SEP, que aponta que os profissionais do setor não têm reconhecimento pelo seu trabalho a nível salarial.

Apesar de garantidos os serviços mínimos, Simões alerta para a possibilidade de constrangimentos em alguns serviços, como "consultas que estavam programadas, possam vir a ser alteradas".

"Estarão certamente outros profissionais para aquilo que é da sua competência realizar", tranquiliza a sindicalista.

Há também reivindicações diretas ao Serviço Nacional de Saúde: "Estamos confrontados com problemas que o Ministério da Saúde teima em não resolver, como a contabilização de anos de trabalho realizados, e que devem ser transformados em pontos na perspetiva de permitir a progressão dos enfermeiros."

"A proposta do Ministério da Saúde de, não permitindo, ou obstaculizando a admissão de enfermeiros, pretende que parte do trabalho extraordinário que hoje é realizado por falta de enfermeiros não seja pago, e portanto diminuir o rendimento dos enfermeiros obrigando-os a trabalhar até 60 horas sem que isso signifique o pagamento de trabalho extraordinário", acrescenta Guadalupe Simões.

A dirigente do SEP admite uma "adesão expressiva dos enfermeiros, quer seja do setor público, do setor privado ou social", a uma greve que "abrange os três setores" da profissão.

Está também marcada uma manifestação em Lisboa, com um percurso desde o Campo Pequeno até ao Ministério da Saúde.

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