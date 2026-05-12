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Federação critica pouco apoio da Câmara de Lisboa à Queima das Fitas: "Melhor não realizar o evento com baixa qualidade"

12 mai, 2026 - 00:35 • Alexandre Abrantes Neves

Falta de apoio financeiro e limitação de horário imposta pela autarquia são os dos motivos que motivaram a federação a cancelar o evento académico.

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A Federação Académica do Politécnico de Lisboa sente-se frustrada com a falta de apoio financeiro da câmara para a Queima das Fitas na cidade.

O evento foi cancelado no último domingo, a menos de uma semana antes do arranque do festival.

Em entrevista à Renascença, o presidente da organização, Jaden Gomes, lamentou os critérios da câmara liderada por Carlos Moedas.

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"A gestão do orçamento é responsabilidade da própria câmara", criticou, acrescentando que esta decisão terá "impacto na vida dos estudantes".

Outro dos motivos para o cancelamento passa pela limitação de horário imposta pela câmara, que definiu que a Queima das Fitas teria de terminar à uma da manhã.

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Jaden Gomes disse não compreender a decisão, uma vez que a mesma localização acolheu no passado outros eventos que funcionaram até às três da manhã. "Tinhamos a expectativa de que fosse igual à Semana Académica de Lisboa ou ao Festival Académico de Lisboa comemorados há alguns anos na mesma localização", explicou.

"Tomamos nós a decisão de que seria melhor não realizar este evento com baixa qualidade, que podia prejudicar ambas as estruturas."

As federações académicas garantem, no entanto, empenho máximo para garantir a realização do evento no próximo ano, insistindo que o objetivo "não é causar distúrbios aos moradores de Lisboa".

"Precisamos de estruturar de outra forma e devemo-nos sentar em breve com a Câmara de Lisboa para perceber a mudança de posição em comparação a anos anteriores e tentar encontrar soluções."

Em reação, a Câmara de Lisboa já rejeitou qualquer responsabilidade pelo cancelamento da Queima das Fitas e disse ter recebido a notícia "com surpresa".

"A Câmara Municipal de Lisboa recusa que lhe seja imputada qualquer responsabilidade pela não realização do evento Queima das Fitas (...), tendo recebido com surpresa a informação de que o mesmo foi cancelado", lê-se em comunicado.

Já sobre a questão do ruído de madrugada, a câmara confirmou a restrição já que se trata de "uma zona com recetores sensíveis (entre os quais o Hospital Santa Maria e edifícios de habitação)".

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