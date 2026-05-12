Listas de espera aumentam por causa de "estagnação" da capacidade de resposta dos hospitais

Há mais doentes, mas a resposta não está a aumentar. É a análise da Associação de Administradores Hospitalares à notícia da subida de doentes à espera de cirurgias cardíacas e oncológicas nos hospitais públicos no segundo semestre do ano passado.

De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde, na Oncologia os tempos máximos de resposta foram ultrapassados em 21% dos casos. Na Cardiologia, quase seis em cada 10 doentes esperaram para além do previsto.

Ao todo, no final de dezembro de 2025, havia 1.056.223 utentes à espera de primeira consulta hospitalar, mais 17% do que em 2024, sendo que 43,7% aguardavam para além do prazo legalmente previsto.



À Renascença, Xavier Barreto diz que há "uma quase estagnação que não é suficiente para fazer face à procura". Por isso, "inevitavelmente, a lista de espera acaba por crescer, nomeadamente em áreas que são críticas".

"É preocupante, particularmente nestas especialidades em que geralmente existem doentes mais críticos", refere.

Para Xavier Barreto, soluções como o OncoSTOP para reduzir as listas de espera para oncologia ou o anunciado incentivo para cirurgias cardíacas só têm efeitos momentâneos. A solução deve passar pela contratação de mais médicos e melhores condições nos hospitais.

A Renascença tentou ouvir também o Ministério da Saúde e a direcção-executiva do SNS, sem sucesso.