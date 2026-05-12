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​Pensionistas no estrangeiro devem fazer prova de vida até 15 de setembro

12 mai, 2026 - 18:17 • Ricardo Vieira

Governo explica que a medida é aplicável a quem reside na Bélgica, Cabo Verde, Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido e Suíça.

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Há pensionistas que vivem no estrangeiro que têm de fazer prova de vida obrigatória junto da Segurança Social para continuarem a receber as reformas.

Numa publicação nas redes sociais, o Governo lembra que a medida é aplicável a quem reside na Bélgica, Cabo Verde, Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido e Suíça.

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Outra condição é ter 66 anos e 9 meses e pensão atribuída até 31 de dezembro.

A Segurança Social definiu um prazo: a prova de vida tem de ser efetuada até 15 de setembro deste ano.

“A falta de entrega dentro do prazo implica a suspensão do pagamento da pensão a partir de novembro de 2026, sendo retomado apenas após regularização da situação”, informa a publicação.

A Segurança Social recomenda a realização da Prova de Vida digital, através do Portal ou da APP da Segurança Social.


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