​Pensionistas no estrangeiro devem fazer prova de vida até 15 de setembro

Há pensionistas que vivem no estrangeiro que têm de fazer prova de vida obrigatória junto da Segurança Social para continuarem a receber as reformas.

Numa publicação nas redes sociais, o Governo lembra que a medida é aplicável a quem reside na Bélgica, Cabo Verde, Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido e Suíça.

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Outra condição é ter 66 anos e 9 meses e pensão atribuída até 31 de dezembro.

A Segurança Social definiu um prazo: a prova de vida tem de ser efetuada até 15 de setembro deste ano.

“A falta de entrega dentro do prazo implica a suspensão do pagamento da pensão a partir de novembro de 2026, sendo retomado apenas após regularização da situação”, informa a publicação.

A Segurança Social recomenda a realização da Prova de Vida digital, através do Portal ou da APP da Segurança Social.



