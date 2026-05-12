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Pescador encontrado morto em praia de Matosinhos

12 mai, 2026 - 23:09 • Lusa

Vítima foi encontrada numa "zona rochosa de difícil acesso".

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O corpo de um homem, que estaria a realizar pesca lúdica, foi esta terça-feira encontrado numa zona rochosa junto à praia do Marreco, em Matosinhos, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para a ocorrência no concelho de Matosinhos, distrito do Porto, foi dado pelas 18h20, tendo sido destacados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Leixões e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Leixões, que tomou conta da ocorrência.

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No local estiveram ainda elementos dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, do INEM, da PSP e da Polícia Judiciária.

Foi também ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.

Os tripulantes da Estação Salva-vidas retiraram a vítima de uma "zona rochosa de difícil acesso", tendo sido transportada para a marina do Porto Atlântico, onde foi declarado o óbito pelo médico do INEM, indicou a mesma fonte.

"Após diligências da Polícia Judiciária e contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto", adiantou ainda a AMN.

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