Pessoa sem-abrigo morre em incêndio numa barraca em Lisboa

Um homem sem-abrigo, com cerca de 50 anos, morreu esta terça-feira de manhã na sequência de um incêndio numa barraca na Avenida de Ceuta em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

"Recebemos um alerta às 06h32 de hoje para um incêndio num contentor do lixo. À chegada dos meios ao local, observou-se que o incêndio era numa espécie de barraca ou tenda e havia uma vitima mortal, um homem com cerca de 50 anos", adiantou à Lusa a mesma fonte.

A mesma fonte indicou que a ocorrência ficou resolvida às 07h36, tendo sido mobilizados para o local oito elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, com o apoio de duas viaturas.

Contactada pela agência Lusa cerca das 08h30, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS) confirmou o incêndio com uma vítima mortal, acrescentando que a polícia ainda está a fazer diligências".