PJ detém dois suspeitos e apreende cocaína suficiente para 143 mil doses

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, dois homens suspeitos de tráfico de droga por via aérea e apreendeu cocaína suficiente para a preparação de, pelo menos, 143 mil doses individuais.

Em comunicado, a PJ refere que as detenções foram realizadas pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes no âmbito de “duas operações distintas”, que permitiram identificar um cidadão português e um cidadão estrangeiro envolvidos no transporte de droga proveniente de países da América do Sul e de África.

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Segundo a polícia, parte da cocaína foi transportada no interior do organismo do cidadão português.

A polícia de investigação criminal alerta que, apesar dos riscos elevados, as redes criminosas continuam a recorrer a correios humanos para o transporte internacional de droga.

“Pese embora os elevados riscos para a vida humana, as redes criminosas continuam a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional”, refere a PJ.

No mesmo comunicado, a Polícia Judiciária sublinha que os traficantes aliciam estas pessoas “com avultadas quantias monetárias” e com “falsas informações quanto aos efetivos riscos que irão enfrentar, incluindo para a sua vida”.

Os dois detidos, um estrangeiro de 39 anos e um português de 43 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.

As investigações prosseguem sob coordenação da Polícia Judiciária, sendo os inquéritos titulados pela 1.ª Secção do DIAP de Lisboa.