Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém dois suspeitos e apreende cocaína suficiente para 143 mil doses

12 mai, 2026 - 12:11 • Olímpia Mairos

Droga chegou a Portugal proveniente da América do Sul e de África, tendo parte da cocaína sido transportada no interior do organismo de um dos detidos.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, dois homens suspeitos de tráfico de droga por via aérea e apreendeu cocaína suficiente para a preparação de, pelo menos, 143 mil doses individuais.

Em comunicado, a PJ refere que as detenções foram realizadas pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes no âmbito de “duas operações distintas”, que permitiram identificar um cidadão português e um cidadão estrangeiro envolvidos no transporte de droga proveniente de países da América do Sul e de África.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a polícia, parte da cocaína foi transportada no interior do organismo do cidadão português.

A polícia de investigação criminal alerta que, apesar dos riscos elevados, as redes criminosas continuam a recorrer a correios humanos para o transporte internacional de droga.

“Pese embora os elevados riscos para a vida humana, as redes criminosas continuam a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional”, refere a PJ.

No mesmo comunicado, a Polícia Judiciária sublinha que os traficantes aliciam estas pessoas “com avultadas quantias monetárias” e com “falsas informações quanto aos efetivos riscos que irão enfrentar, incluindo para a sua vida”.

Os dois detidos, um estrangeiro de 39 anos e um português de 43 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.

As investigações prosseguem sob coordenação da Polícia Judiciária, sendo os inquéritos titulados pela 1.ª Secção do DIAP de Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)