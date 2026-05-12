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Rádios Oxigénio e Radar sem emissão no FM devido a puxadas ilegais

12 mai, 2026 - 20:12 • Lusa

E-Redes está no terreno e prevê que "volte a haver energia no centro emissor por volta das 20h00" desta terça-feira, mais de 48 horas depois, avançou o diretor das rádios.

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As rádios Radar e Oxigénio estão sem emissão no FM desde domingo, devido a puxadas ilegais de energia, com o diretor a admitir que esta situação, que não é nova, pode colocar em causa a sobrevivência das emissoras.

Em resposta por escrito à agência Lusa, Ricardo Guerra explicou que a E-Redes está "no terreno desde ontem [segunda-feira] e, sem qualquer tipo de garantias", prevê que "volte a haver energia no centro emissor por volta das 20h00", mais de 48 horas depois.

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Em causa estão puxadas ilegais, que "roubam a eletricidade que fornece aquela antena no Bairro da Penajoia, na localidade de Almada. Um problema que se arrasta há dois anos e que causa sobrecargas e cortes no abastecimento, afetando com frequência o sinal das duas rádios", de acordo com uma nota, publicada nos "sites" das emissoras.

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O diretor das rádios, por sua vez, indicou que a emissão tem continuado no "online", algo "complicado em termos de anunciantes e parceiros, mas com compreensão de todos".

Queixou-se ainda de "uma total ausência de resposta por parte da Câmara Municipal de Almada", apesar dos esforços, bem como do IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, a quem arrendam os terrenos.

Questionado sobre se esta situação coloca em causa a sobrevivência das rádios, Ricardo Guerra disse que a "médio prazo sim", porque "sem FM não há investimento, e sem o mesmo os projetos deixam de ser viáveis".

O responsável indicou ainda que trabalham 11 pessoas nas emissoras.

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