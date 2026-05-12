- Noticiário das 17h
- 12 mai, 2026
-
Trabalhador morre soterrado em obra em Almada
12 mai, 2026 - 17:31
O alerta foi dado às 13h23. Acidente de trabalho aconteceu numa obra na Charneca da Caparica.
Um trabalhador de uma obra na Charneca da Caparica, no concelho de Almada, morreu esta terça-feira soterrado na sequência de um desabamento de terras, disse à agência Lusa o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.
Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 13h23 e no local estão 20 operacionais dos bombeiros de Cacilhas, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR), apoiados por nove veículos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O óbito foi declarado no local e o corpo da vítima ainda está a ser retirado pelas equipas de emergência.
A mesma fonte adiantou que a obra é num coletor de águas, tendo havido o rebentamento de uma conduta que provocou o desmoronamento das terras.
- Noticiário das 17h
- 12 mai, 2026
-