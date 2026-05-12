Trabalhador morre soterrado em obra em Almada

Um trabalhador de uma obra na Charneca da Caparica, no concelho de Almada, morreu esta terça-feira soterrado na sequência de um desabamento de terras, disse à agência Lusa o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 13h23 e no local estão 20 operacionais dos bombeiros de Cacilhas, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR), apoiados por nove veículos.

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O óbito foi declarado no local e o corpo da vítima ainda está a ser retirado pelas equipas de emergência.

A mesma fonte adiantou que a obra é num coletor de águas, tendo havido o rebentamento de uma conduta que provocou o desmoronamento das terras.