Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 12 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa

Pelo menos três feridos em acidente com autocarro nos Restauradores

12 mai, 2026 - 18:23 • Alexandre Abrantes Neves e Ricardo Vieira

O autocarro despistou-se e embateu contra a montra de um estabelecimento comercial.

A+ / A-

Um acidente com um autocarro de turismo no Restauradores, em Lisboa, provocou pelo menos três feridos ligeiros, disse à Renascença fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros. Fonte da PSP fala em dois feridos ligeiros.

Os feridos foram transportados para o Hospital de São José.

O autocarro despistou-se e embateu contra a montra de um estabelecimento comercial na Praça dos Restauradores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta para o acidente foi dado pelas 17h12.

Pelas 18h30 estavam no local quatro veículos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e duas dezenas de operacionais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 12 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Hungria

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. “Não é a próxima pandemia”, diz OMS

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canária(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)