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Assembleia da Região de Leiria aprova moção de apoio à transformação do Politécnico em universidade
13 mai, 2026 - 15:02 • Lusa
Moção aprovada por unanimidade defende que a futura Universidade de Leiria e do Oeste será essencial para reforçar a investigação, a inovação e a competitividade económica da região Centro.
A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria aprovou uma moção de apoio à transformação do Politécnico de Leiria em universidade, considerando tratar-se de uma “oportunidade histórica” para reforçar o ensino superior público na região Centro.
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