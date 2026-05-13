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Bolt subiu tarifas traduzindo-se num aumento do rendimento dos motoristas
13 mai, 2026 - 14:26 • Lusa
Plataforma da Bolt aumentou tarifas até 10% na Grande Lisboa e admite novos aumentos até ao Verão, numa medida que pretende reforçar os rendimentos dos motoristas TVDE.
A Bolt subiu o valor das tarifas em várias zonas da Grande Lisboa, o que se traduz num aumento do rendimento dos motoristas de TVDE, disse esta quarta-feira à Lusa o diretor-geral da plataforma em Portugal.
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