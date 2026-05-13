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Bruxelas lança iniciativa para reforçar prevenção e resposta a crises sanitárias

13 mai, 2026 - 12:40 • Lusa

Comissário europeu para as Parcerias Internacionais, Josef Sikela, lembrou que "as ameaças globais são um risco global" e o objetivo com a iniciativa é transformar o risco em oportunidade.

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A Comissão Europeia quer reforçar a prevenção e resposta a ameaças e crises sanitárias, tendo apresentado esta quarta-feira uma Iniciativa Global para a Resiliência na Saúde.

Sendo a política de saúde definida pelos Estados-membros, o executivo comunitário propõe uma maior coordenação da União Europeia (UE) para melhorar a coerência e o impacto na governação global da saúde.

Em conferência de imprensa, o comissário europeu para as Parcerias Internacionais, Josef Sikela, lembrou que "as ameaças globais são um risco global" e o objetivo com a iniciativa é transformar o risco em oportunidade.

O recente surto de hantavírus, referiu também, "lembra-nos das vulnerabilidades na saúde". .

A iniciativa defende, entre outras propostas, o reforço da preparação e a resposta a ameaças epidémicas, bem como da capacidade da UE de resposta a crises, garantindo uma maior disponibilidade de respostas médicas, incluindo terapêuticas, vacinas e meios de diagnóstico.

A UE apoiará também um sistema de acompanhamento da saúde e resiliência global para mapear a despesa mundial em saúde.

A iniciativa aposta ainda na diversificação das cadeias de abastecimento e no fabrico de produtos de saúde essenciais, como medicamentos.

A iniciativa promove parcerias mutuamente benéficas com empresas e autoridades em países parceiros, tal como aconteceu no desenvolvimento de vacinas e medicamentos para a covid-19, apoiando ainda a ciência e a tecnologia médicas europeias.

A UE irá também acelerar o destacamento de instrumentos de investimento da UE (como a Iniciativa Equipa Europa sobre o fabrico e o acesso a vacinas, medicamentos e tecnologias de saúde), e procurará a cooperação com o setor privado para apoiar investimentos em países parceiros.

A desinformação é uma área também prioritária, com o apoio ao acesso a dados científicos verificados e o combate à manipulação da informação e interferência estrangeira.

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