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Cantanhede: homem de 22 anos detido por alegada pornografia de menores e suspeitas de abuso sexual

13 mai, 2026 - 12:21 • Olímpia Mairos

A Polícia Judiciária encontrou material pedopornográfico na posse do suspeito, residente na Tocha, e investiga alegados abusos sobre uma criança de 11 anos em Cantanhede.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, um homem de 22 anos, residente na vila da Tocha, no concelho de Cantanhede, suspeito da prática de vários crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças.

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Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi realizada através da Diretoria do Centro, depois de uma investigação que teve origem em suspeitas de abuso sexual sobre uma criança de 11 anos, residente na mesma localidade.

Segundo a polícia, durante a operação foi encontrado na posse do suspeito “material de natureza pedopornográfica”, circunstância que levou à sua detenção em flagrante delito.

A investigação permitiu ainda recolher “importantes indícios probatórios” relacionados com os alegados crimes de abuso sexual de menores, acrescenta a autoridade policial.

O detido será agora presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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