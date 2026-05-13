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Detido suspeito de incendiar prédio em Gaia com chama direta e produtos inflamáveis

13 mai, 2026 - 16:45 • Olímpia Mairos

PJ diz que suspeito agiu por vingança contra a ex-companheira. Moradores tiveram de ser evacuados de emergência e alguns foram assistidos por inalação de fumos.

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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 58 anos fortemente indiciado pela prática de um crime de incêndio num edifício habitacional na cidade de Espinho, ocorrido ao início da noite do dia 30 de abril.

Segundo a PJ, o incêndio “terá sido provocado com recurso a chama direta e a produtos inflamáveis”, num alegado contexto de vingança contra a ex-companheira do suspeito.

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As autoridades referem que o homem “não apresentava qualquer outra motivação para os seus atos”, acrescentando que a sua conduta colocou em risco todo o edifício e os moradores que ali se encontravam naquele momento.

De acordo com a PJ, foi necessária uma evacuação de emergência do prédio, “com recurso a escadas e por via das varandas do edifício”. Alguns moradores tiveram ainda de ser transportados para os hospitais de Vila Nova de Gaia e de Espinho devido à inalação de fumos.

A polícia de investigação criminal sublinha ainda que o edifício atingido está inserido “numa densa malha urbana, com outros edifícios contíguos”, alertando que, sem o rápido alerta e combate às chamas, o fogo poderia ter-se propagado a habitações vizinhas.

O suspeito, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais.

O inquérito é dirigido pelo DIAP de Espinho.

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