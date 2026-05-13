- Noticiário das 10h
- 13 mai, 2026
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Operação “Saco Roto”
Fraude com fundos europeus: PJ faz 26 buscas e detém três pessoas
13 mai, 2026 - 10:15 • Olímpia Mairos
Investigação da Polícia Judiciária e da Procuradoria Europeia envolve alegadas candidaturas fraudulentas a fundos comunitários superiores a 1,8 milhões de euros e levou à apreensão de 100 mil euros em numerário.
A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira três pessoas suspeitas de envolvimento num esquema de fraude relacionado com fundos europeus, no âmbito da operação “Saco Roto”, coordenada em articulação com a Procuradoria Europeia.
Em comunicado, a PJ refere que foram realizadas “26 buscas domiciliárias e não domiciliárias” nos concelhos de Pinhel, Viseu, Cascais, Costa da Caparica, Aveiro, Albergaria-a-Velha e Ovar, incidindo sobre os domicílios dos suspeitos e as instalações de 14 empresas.
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Segundo a investigação, estão em causa “30 operações cofinanciadas maioritariamente por fundos comunitários”, num montante de apoio aprovado superior a 1,8 milhões de euros.
As autoridades suspeitam que várias empresas, algumas “criadas ficticiamente para o efeito”, estariam associadas à elaboração de candidaturas, consultas ao mercado, contratação de recursos humanos e emissão de faturação entre si para obtenção indevida de financiamento europeu.
A PJ acrescenta que “as firmas em apreço estão funcionalmente integradas na esfera de atuação e controlo do principal suspeito”, que foi detido juntamente com “dois colaboradores próximos e com funções de gestão nessas unidades”.
Durante a operação foram apreendidos cerca de 100 mil euros em numerário, além de um “importante acervo documental” que será agora analisado pelas autoridades para confirmar os indícios da prática criminosa investigada.
A operação contou com a colaboração de várias unidades da Polícia Judiciária, incluindo a Diretoria do Centro, a Diretoria do Norte, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), a Unidade de Perícia Tecnológica e Informática (UPTI) e a Unidade de Perícia Financeira e Contabilística (UPFC).
Os três detidos vão ser presentes esta quarta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.
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