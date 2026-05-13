Gaia e Porto: estudos geológicos condicionam A1 e A28 durante a noite

"Os trabalhos decorrerão nas noites de 13 [hoje] a 16 de maio [sábado], entre as 22h00 e as 06h00", e, "por motivos de segurança, tanto dos utilizadores como dos trabalhadores, será necessário proceder a restrições temporárias da circulação rodoviária, com a supressão da via da direita e da berma nas zonas de intervenção".

De acordo com um comunicado da Infraestruturas de Portugal (IP), em causa estão "trabalhos no âmbito de um estudo geológico e geotécnico na A1, entre a área de serviço de Vila Nova de Gaia e o final da Ponte da Arrábida, e na A28, desde a Ponte da Arrábida até ao nó de acesso à Avenida da Boavista, no Porto".

A A1 e a A28 entre a área de serviço de Gaia e a Boavista, no Porto, parte deles integrantes da Via de Cintura Interna (VCI), vão estar condicionados entre as noites desta quarta-feira e de sábado.

Segundo resposta da IP à Lusa, as intervenções enquadram-se "na execução do Plano de Prospeção Geotécnica realizado no âmbito do Projeto de Execução que a IP está a desenvolver para o aumento dos níveis de capacidade, melhoria da fluidez do tráfego e das acessibilidades, bem como o reforço da segurança no troço da A1, entre o Nó de Santo Ovídio e a Ponte da Arrábida".

Entre o nó de Santo Ovídio e o nó de Coimbrões, o projeto visa "o alargamento" daquele troço de 2,5 quilómetros "garantindo, em ambos os sentidos, a continuidade de três vias de circulação por sentido".

"No lanço seguinte, com cerca de 3,6 km de extensão, será realizada uma beneficiação geral da via, incluindo intervenções de reabilitação do pavimento, renovação dos equipamentos de sinalização e segurança, instalação de barreiras acústicas e adequação das instalações do sistema de iluminação", pode ler-se na resposta da IP à Lusa.

Segundo a gestora da rede rodoviária, "prevê-se a conclusão do projeto de execução até ao final do corrente ano" e "apenas após a sua conclusão será possível avançar com uma estimativa dos encargos e prazos associados à execução da obra".

Em 19 de março, o vice-presidente da Câmara de Gaia, Firmino Pereira, que tem o pelouro do espaço público, afirmou à Lusa que a o projeto para alargamento para três faixas da A1 entre Santo Ovídio e Coimbrões "estará concluído no terceiro trimestre deste ano".