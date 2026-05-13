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Homem morreu em colisão perto de Ferreira do Alentejo

13 mai, 2026 - 12:48 • Lusa

O óbito do condutor do ligeiro de mercadorias foi declarado no local do acidente pelo médico do helicóptero do INEM.

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Um homem com cerca de 85 anos morreu hoje numa colisão entre a carrinha de caixa aberta que conduzia e um camião na Estrada Nacional 121 (EN121), em Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, informou fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 10:15, ocorreu na EN121 perto de Ferreira do Alentejo.

O óbito do condutor do ligeiro de mercadorias foi declarado no local do acidente pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), enquanto o motorista do pesado não sofreu quaisquer ferimentos, adiantou a mesma fonte.

Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo precisou que a vítima mortal é um homem com cerca de 85 anos, condutor da carrinha de caixa aberta.

Por volta das 12:00, de acordo com a fonte da Proteção Civil, a EN121 continuava cortada ao trânsito na zona do acidente.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ferreira do Alentejo, INEM e GNR, com um total de 20 operacionais, apoiados por sete veículos e um helicóptero.

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