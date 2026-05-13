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Homem morreu em colisão perto de Ferreira do Alentejo
13 mai, 2026 - 12:48 • Lusa
O óbito do condutor do ligeiro de mercadorias foi declarado no local do acidente pelo médico do helicóptero do INEM.
Um homem com cerca de 85 anos morreu hoje numa colisão entre a carrinha de caixa aberta que conduzia e um camião na Estrada Nacional 121 (EN121), em Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, informou fonte da Proteção Civil.
Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 10:15, ocorreu na EN121 perto de Ferreira do Alentejo.
O óbito do condutor do ligeiro de mercadorias foi declarado no local do acidente pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), enquanto o motorista do pesado não sofreu quaisquer ferimentos, adiantou a mesma fonte.
Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo precisou que a vítima mortal é um homem com cerca de 85 anos, condutor da carrinha de caixa aberta.
Por volta das 12:00, de acordo com a fonte da Proteção Civil, a EN121 continuava cortada ao trânsito na zona do acidente.
As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ferreira do Alentejo, INEM e GNR, com um total de 20 operacionais, apoiados por sete veículos e um helicóptero.
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