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Infarmed alerta para impacto da guerra no Médio Oriente no abastecimento de medicamentos
13 mai, 2026 - 10:52 • Olímpia Mairos , com Lusa
Autoridade pede vigilância reforçada sobre stocks e admite riscos de aumento de preços e falhas no fornecimento de produtos de saúde em Portugal.
O Infarmed alertou os agentes económicos do setor farmacêutico para a necessidade de avaliarem os efeitos indiretos da guerra no Médio Oriente nas cadeias de abastecimento, incluindo a dependência de fornecedores externos e de matérias-primas essenciais à produção de medicamentos e dispositivos médicos.
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