Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Legionella encerra balneários de escola Joaquim Magalhães em Faro até segunda-feira

13 mai, 2026 - 13:05 • Lusa

O responsável escolar adiantou que foi já contratada uma empresa que na sexta-feira vai proceder à desinfeção dos balneários, "esperando-se que na segunda-feira os balneários tenham condições para reabrirem".

A+ / A-

Os balneários da Escola Dr. Joaquim Magalhães, em Faro, vão permanecer encerrados até segunda-feira para desinfeção, após análises de controlo terem detetado na semana passada a bactéria "legionella" num chuveiro, disse fonte da direção escolar esta quarta-feira.

Em declarações à Lusa, um elemento da direção do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira disse que a bactéria foi detetada na semana passada num chuveiro de água quente, o que levou a escola "a encerrar de imediato todos os balneários", frisando que os equipamentos são "pouco usados" pelos alunos.

"Até agora, não temos conhecimento de qualquer infeção nos alunos, estando a escola a trabalhar em articulação com as entidades de saúde pública", adiantou.

Segundo a mesma fonte, assim que as autoridades deram conhecimento da presença da bactéria "legionella" no chuveiro, foi vedado o acesso aos balneários e "adotadas todas as medidas de segurança" para estes casos.

O responsável escolar adiantou que foi já contratada uma empresa que na sexta-feira vai proceder à desinfeção dos balneários, "esperando-se que na segunda-feira os balneários tenham condições para reabrirem".

Contactada pela Lusa, fonte da associação de pais da escola disse saber que as entidades de saúde estão a acompanhar o caso, mas lamentou que a informação não tenha sido comunicada mais rapidamente pela direção do estabelecimento.

A bactéria "legionella" propaga-se através da inalação de partículas de água contaminada - e não pela ingestão da água ou contacto entre pessoas -, podendo causar sintomas como febre, tosse ou dificuldades em respirar no caso de infeção em humanos.

A portaria n.º 25/2021, de 29 de janeiro, estabelece "a classificação do risco e as medidas mínimas a serem adotadas pelos responsáveis dos equipamentos, redes e sistemas (...) em função da avaliação do risco de contaminação e disseminação da bactéria da legionela que decorra dos resultados analíticos apurados, no âmbito do programa de monitorização e tratamento da água".

O diploma determina que os responsáveis pelos equipamentos ou redes afetadas assegurem "as medidas necessárias para garantir a qualidade da água nos pontos de utilização, minimizando o risco de exposição" à bactéria.

Estas medidas seguem "normas europeias e internacionais", entre as quais os Planos de Segurança da Água da Organização Mundial da Saúde (OMS), refere ainda a portaria.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Hungria

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. “Não é a próxima pandemia”, diz OMS

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canária(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)