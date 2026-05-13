Novo presidente da CCP vai ser "combativo quando tiver que ser"

O novo presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP) quer valorizar mais o setor terciário, através da inovação e do investimento. Gustavo Paulo Duarte promete ser "combativo quando tiver que ser".

Esta quarta-feira, na cerimónia de tomada de posse, o novo responsável pela organização afirmou que “a CCP é a voz da economia real do país”.

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“O comércio e os serviços são a maior força económica do país. Mais de 200 mil empresas e mais de 1,4 milhões de postos de trabalho. Temos de saber valorizar a economia como um todo e não segregá-la, como muitas vezes é feito em Portugal. A CCP é a voz da economia real, e essa vai fazer-se sentir e ouvir. Esse é o nosso desígnio", afirmou na sessão solene que decorreu no Centro Cultural de Belém, e que contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Gustavo Paulo Duarte promete trabalho e diálogo para fazer crescer o setor.

"A CCP vai ser dialogante, mas também vai querer fazer. A CCP só será importante se fizer. É tratar as assimetrias regionais, olhar para as vantagens e desvantagens competitivas do interior. E a representatividade desequilibrada que hoje temos e que temos de deixar de ter. E ter uma vontade enorme de ultrapassar obstáculos. Esta tem sido a CCP, mas queremos acelerar, agora. Queremos mesmo que seja o Governo, sejam as entidades, olhem para a CCP como o grande catalisador e o grande agregador de comércio e serviços em Portugal. Temos de ter capacidade para não andarmos a falar um por um, sim com a sua importância, mas falarmos como um todo".

O novo presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal garante uma liderança "ativa" e “dialogante”, mas avisa o Governo que será combativa quando necessário.

Com o primeiro-ministro na plateia, Gustavo Paulo Duarte deixou um aviso: "podem contar com a CCP para tudo, seja para agregar valor, mas também para ser reativo e combativo quando tiver que ser".



Gustavo Paulo Duarte que assumiu esta quarta-feira a presidência da Confederação do Comércio e Serviços, após 16 anos e mandato do seu antecessor João Vieira Lopes.

Gustavo Paulo Duarte é, desde 2018, CEO do Grupo Paulo Duarte. Foi também presidente da ANTRAM durante seis anos.

