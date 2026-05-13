- Noticiário das 10h
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CONFAP
Pais "cada vez mais impedidos" de entrar nas escolas, enquanto agentes externos têm liberdade
13 mai, 2026 - 11:30 • Jaime Dantas , João Malheiro
Presidente da CONFAP pede mais critério para acesso à escola. DECO denuncia alegada venda irregular de cursos e material escolar por uma empresa.
A presidente da Confederação de Associações de Pais (CONFAP) diz que cada vez mais "os pais acabam por ser ver impedidos de entrar na escola", enquanto em contrapartida há "agentes externos à escola com liberdade de entrar e celebrar contratos".
À Renascença, Mariana Carvalho apela a um maior critério no acesso às escolas,depois da DECO denunciar a alegada venda irregular de cursos e material escolar por uma empresa, mediante assinatura de contratos com pais e encarregados de educação.
Em causa estão cursos de inglês e outros conteúdos não relacionados com o currículo escolar, segundo apurou a Renascença. Contratos que, de acordo com a denúncia, prevêem o pagamento de cerca de 130 euros por mês, durante três anos.
"É fundamental que haja aqui uma análise de quem, de facto, entra na escola, com quais objetivos", refere a presidente da CONFAP, ouvida pela Renascença.
Mariana Carvalho esclarece, ainda, que não recebeu nenhuma queixa ou pedido de ajuda.
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