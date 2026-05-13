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Crime
PJ detém homem suspeito de violar ex-companheira em Ançã
13 mai, 2026 - 13:13 • Olímpia Mairos
Suspeito de 52 anos terá recorrido à força física para obrigar a vítima à prática de atos sexuais. Tribunal decretou prisão preventiva.
A Polícia Judiciária (PJ), através da diretoria do Centro, deteve um homem de 52 anos suspeito da prática de um crime de violação ocorrido na madrugada do passado dia 9 de maio, na vila de Ançã.
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Em comunicado, a PJ refere que, “imediatamente após a comunicação da notícia do crime a esta Polícia, foram desencadeadas várias diligências de investigação, as quais culminaram com a detenção do suspeito, ao final da noite de ontem”.
Segundo a investigação, o suspeito é ex-companheiro da vítima e terá recorrido “à força física para forçá-la à prática de atos sexuais de relevo”.
O detido foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, ficando sujeito a prisão preventiva.
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