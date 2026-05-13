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PJ detém na Madeira homem procurado pela Argentina por fraude e extorsão

13 mai, 2026 - 11:07 • Olímpia Mairos

Suspeito de 36 anos foi localizado em Santa Cruz ao abrigo de um mandado internacional da Interpol e será agora alvo de processo de extradição.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira de manhã, na zona de Santa Cruz, na Madeira, um homem de 36 anos procurado pelas autoridades argentinas ao abrigo de um mandado de detenção internacional emitido através de uma “Red Notice” (notícia vermelha) da Interpol.

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Em comunicado, a PJ explica que a operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, em articulação com várias estruturas internacionais, incluindo a Unidade de Informação Criminal da PJ e organismos da Interpol.

Segundo as autoridades argentinas, citadas pela PJ, o suspeito “integrará uma organização criminosa de caráter internacional” dedicada à prática de crimes contra o património. O grupo atuaria sobretudo através de meios informáticos, estando associado a “fraudes e extorsões”.

A Polícia Judiciária refere ainda que, com esta detenção, foi “interrompida a atividade do suspeito”, que era considerado fugitivo pelas autoridades internacionais e estava a ser procurado para efeitos de procedimento criminal na Argentina.

O homem será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para “validação da detenção e início do respetivo processo de extradição”, acrescenta o comunicado da PJ.

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