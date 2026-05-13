Porto: 25 alunos e profissionais da Faculdade de Medicina sofrem intoxicação alimentar

Pelo menos 25 alunos e profissionais da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) sofreram esta quarta-feira uma intoxicação alimentar, confirmou à Lusa fonte do Hospital de São João, no Porto.

Segundo a fonte, até às 18h10, estavam confirmados 25 casos, a sua grande maioria alunos.

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Destes 25, apenas seis são profissionais da FMUP, acrescentou.

Contactada pela Lusa, a FMUP confirmou a ocorrência de sintomas gastrointestinais em elementos da sua comunidade académica a seguir ao almoço.

"Perante suspeitas de intoxicação alimentar num dos bares concessionados que operam dentro desta faculdade, a situação foi prontamente reportada às autoridades de saúde oficiais competentes para que sejam tomadas as medidas consideradas necessárias", assinalou.

Lamentando a ocorrência, a FMUP referiu estar totalmente empenhada em colaborar com as autoridades de saúde e prestar as informações e o apoio que se julgarem necessários e pertinentes.