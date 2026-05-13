Um morto e três feridos em rixa com facas em Benfica

Uma rixa entre quatro homens num apartamento na Calçada do Tojal, na zona de Benfica, resultou esta quarta-feira num morto e em três feridos, disse à Lusa fonte oficial do comando metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo a fonte oficial da PSP, pelas 16h00 ocorreu uma desordem entre quatro pessoas, na Calçada do Tojal, de que resultaram ferimentos provocados por armas brancas, que levaram ao transporte de dois feridos para o Hospital de Santa Maria, onde um deles veio a morrer.

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Outros dois feridos foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, também em Lisboa, acrescentou a fonte do Cometlis.

A oficial de serviço não dispunha ainda de informações sobre a idade e nacionalidade das vítimas, nem indicações sobre os motivos da rixa, referindo apenas que o caso foi comunicado à Polícia Judiciária.

No local, estiveram elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).