Vêm aí dias de calor. Temperatura vai subir acima dos 30 graus na próxima semana

É quase verão. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê calor e céu pouco nublado para todas as regiões de Portugal Continental a partir da próxima semana.

A partir de segunda-feira, vai verificar-se uma subida gradual da temperatura que pode "atingir valores acima dos 30ºC" , disse à Renascença a meteorologista Ângela Lourenço.

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No início da próxima semana, pode chover na região Norte e Centro, mas vão confirmar-se dias de calor "a meados da semana" na Grande Lisboa, no Alentejo e na região Sul.

Esta escalada de temperaturas deve-se a uma "massa de ar quente e seca que vai afetar o território continental", proveniente do interior de Espanha e do Norte de África.

Os dias de calor chegam na próxima terça-feira e podem prologar-se, pelo menos, até quinta-feira.