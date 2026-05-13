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Calor

Vêm aí dias de calor. Temperatura vai subir acima dos 30ºC na próxima semana

13 mai, 2026 - 23:01 • Catarina Magalhães

Massa de ar "quente e seca" vinda do interior de Espanha e do Norte de África vai atravessar Portugal Continental a partir da próxima segunda-feira.

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É quase verão. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê calor e céu pouco nublado para todas as regiões de Portugal Continental a partir da próxima semana.

A partir de segunda-feira, vai verificar-se uma subida gradual da temperatura que pode "atingir valores acima dos 30ºC" , disse à Renascença a meteorologista Ângela Lourenço.

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No início da próxima semana, pode chover na região Norte e Centro, mas vão confirmar-se dias de calor "a meados da semana" na Grande Lisboa, no Alentejo e na região Sul.

Esta escalada de temperaturas deve-se a uma "massa de ar quente e seca que vai afetar o território continental", proveniente do interior de Espanha e do Norte de África.

Os dias de calor chegam na próxima terça-feira e podem prologar-se, pelo menos, até quinta-feira.

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Quem quiser aproveitar o tempo de calor na praia terá de ter cuidado devido à "agitação marítima significativa", com ondas de dois a três metros.

Porém, "há muitas zonas do interior do país que vão registar temperaturas mínimas entre os 6ºC e os 10ºC" e não registar máximas acima dos 23ºC a 25ºC", alertou a especialista.

Apesar de ainda ser cedo para prever o estado do tempo no fim de semana, a meteorologista já antecipa "valores inferiores a 25ºC" para estes dias.

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