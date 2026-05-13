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Viseu: PJ detém homem procurado no Reino Unido por suspeitas de abuso sexual de menor

13 mai, 2026 - 16:37 • Olímpia Mairos

Suspeito de 45 anos é acusado de ter abusado sexualmente da enteada entre 2010 e 2012. A Polícia Judiciária diz que os crimes foram revelados pela vítima durante uma ida ao hospital.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Viseu, um homem de 45 anos procurado pelas autoridades judiciais do Reino Unido por suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de crianças.

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Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi realizada através da Unidade de Informação Criminal e incidiu sobre um cidadão nacional “sobre o qual recaem fortes indícios” de que terá abusado sexualmente da enteada entre 2010 e 2012.

Segundo a polícia, os factos terão ocorrido “em contexto de coabitação”, quando a vítima tinha então 13 anos.

Os crimes foram descobertos após uma visita ao hospital, altura em que a menor revelou o abuso sexual aos profissionais de saúde”, refere a Polícia Judiciária.

De acordo com as autoridades, o suspeito poderá vir a ser condenado numa pena de até 14 anos de prisão.

O homem está a ser presente ao Tribunal da Relação de Coimbra para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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