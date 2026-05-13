Acidente

Vítima mortal em choque entre quatro viaturas na Maia

13 mai, 2026 - 09:59 • Lusa

Um choque entre quatro veículos ligeiros na EN13, na zona da Maia, provocou quatro feridos e uma vítima mortal, estando a via totalmente cortada no local do acidente, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte, a colisão ocorreu na Avenida Dom Mendo, que mantinha, cerca das 09h45, as quatro faixas, duas em cada sentido, cortadas ao trânsito.

No local, foram assistidas três vítimas e uma quarta, com ferimentos considerados ligeiros, foi transportada ao hospital.

O acidente ocorreu cerca das 08h20, mantendo-se no local 15 operacionais e seis viaturas dos bombeiros voluntário de Pedrouços e Moreira da Maia, além dos meios do INEM, PSP e GNR.

