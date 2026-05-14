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Colisão entre comboio e viatura faz um morto e quatro feridos

14 mai, 2026 - 18:52 • Ricardo Vieira, com redação

No local estão 32 operacionais, 10 viaturas e um meio aéreo. A circulação está interrompida entre Portimão e Lagos.

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A colisão entre um comboio e uma viatura fez pelo menos um morto e quatro feridos na zona de Mexilheira Grande, em Portimão.

A informação foi avançada por fonte da Proteção Civil. A vítimam mortal é um dos ocupantes da viatura.

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O acidente aconteceu pelas 17h46, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

No local estão 32 operacionais, 10 viaturas e um meio aéreo.

A circulação está interrompida entre Portimão e Lagos, disse à Renascença fonte da CP.

[em atualização]


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