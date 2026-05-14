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Demissão na AGIF. Bombeiros criticam falta de apoio da Agência de Fogos Rurais

14 mai, 2026 - 22:13 • Alexandre Abrantes Neves , com redação

Liga dos Bombeiros de Portugal espera que a nova presidência da Agência Integrada para os Fogos Rurais aumente o investimento na prevenção.

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Bombeiros criticam falta de apoio da Agência de Fogos Rurais

A Liga dos Bombeiros de Portugal (LBP) critica a falta de apoio da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) na modernização dos meios de combate.

Em declarações à Renascença, o presidente da LBP, António Nunes, lamenta que Tiago Oliveira, o presidente cessante da AGIF, não tenha acompanhado a pressão junto do Ministério da Administração Interna para melhorar o combate aos fogos.

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“Temos que fazer uma readaptação dos meios de combate, melhorar muito a capacidade de mobilização dos bombeiros, com uma interação permanente, com uma profissionalização da primeira intervenção. Há um conjunto de situações em cima da mesa, que o senhor ministro da Administração Interna está a trabalhar, mas nós gostaríamos do apoio da AGIF em anos anteriores. Se tivéssemos tido esse apoio, talvez tivéssemos dados passos mais significativos do que demos até agora.”

Paulo Rainha Mateus sucede a Tiago Oliveira na liderança da agência para gestão de fogos

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Paulo Rainha Mateus sucede a Tiago Oliveira na liderança da agência para gestão de fogos

Tiago Oliveira apresentou a demissão por razões pe(...)

A Liga dos Bombeiros de Portugal espera que a nova presidência da Agência Integrada para os Fogos Rurais aumente o investimento na prevenção.

António Nunes diz que muito ficou por fazer para prevenir fogos e dá exemplos, a começar por uma mudança da paisagem florestal e a limpeza dos terrenos.

“Temos que mudar a paisagem. Os bombeiros todos os anos têm sempre dificuldades em atuar porque encontram uma floresta que não está limpa, encontram uma continuidade entre as zonas rurais, as zonas florestais e o interface urbano”, sublinha.

Tiago Oliveira anunciou esta quinta-feira a saída da presidência da AGIF, por “motivos pessoais”. Ao fim de nove anos no cargo, vai ser substituído por Paulo Mateus, até agora vogal da instituição.

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