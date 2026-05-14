Demissão na AGIF. Bombeiros criticam falta de apoio da Agência de Fogos Rurais

A Liga dos Bombeiros de Portugal (LBP) critica a falta de apoio da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) na modernização dos meios de combate.

Em declarações à Renascença, o presidente da LBP, António Nunes, lamenta que Tiago Oliveira, o presidente cessante da AGIF, não tenha acompanhado a pressão junto do Ministério da Administração Interna para melhorar o combate aos fogos.

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“Temos que fazer uma readaptação dos meios de combate, melhorar muito a capacidade de mobilização dos bombeiros, com uma interação permanente, com uma profissionalização da primeira intervenção. Há um conjunto de situações em cima da mesa, que o senhor ministro da Administração Interna está a trabalhar, mas nós gostaríamos do apoio da AGIF em anos anteriores. Se tivéssemos tido esse apoio, talvez tivéssemos dados passos mais significativos do que demos até agora.”