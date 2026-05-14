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Incêndios
Demissão na AGIF. Bombeiros criticam falta de apoio da Agência de Fogos Rurais
14 mai, 2026 - 22:13 • Alexandre Abrantes Neves , com redação
Liga dos Bombeiros de Portugal espera que a nova presidência da Agência Integrada para os Fogos Rurais aumente o investimento na prevenção.
A Liga dos Bombeiros de Portugal (LBP) critica a falta de apoio da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) na modernização dos meios de combate.
Em declarações à Renascença, o presidente da LBP, António Nunes, lamenta que Tiago Oliveira, o presidente cessante da AGIF, não tenha acompanhado a pressão junto do Ministério da Administração Interna para melhorar o combate aos fogos.
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“Temos que fazer uma readaptação dos meios de combate, melhorar muito a capacidade de mobilização dos bombeiros, com uma interação permanente, com uma profissionalização da primeira intervenção. Há um conjunto de situações em cima da mesa, que o senhor ministro da Administração Interna está a trabalhar, mas nós gostaríamos do apoio da AGIF em anos anteriores. Se tivéssemos tido esse apoio, talvez tivéssemos dados passos mais significativos do que demos até agora.”
Incêndios
Paulo Rainha Mateus sucede a Tiago Oliveira na liderança da agência para gestão de fogos
Tiago Oliveira apresentou a demissão por razões pe(...)
A Liga dos Bombeiros de Portugal espera que a nova presidência da Agência Integrada para os Fogos Rurais aumente o investimento na prevenção.
António Nunes diz que muito ficou por fazer para prevenir fogos e dá exemplos, a começar por uma mudança da paisagem florestal e a limpeza dos terrenos.
“Temos que mudar a paisagem. Os bombeiros todos os anos têm sempre dificuldades em atuar porque encontram uma floresta que não está limpa, encontram uma continuidade entre as zonas rurais, as zonas florestais e o interface urbano”, sublinha.
Tiago Oliveira anunciou esta quinta-feira a saída da presidência da AGIF, por “motivos pessoais”. Ao fim de nove anos no cargo, vai ser substituído por Paulo Mateus, até agora vogal da instituição.
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