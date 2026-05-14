- Noticiário das 11h
- 14 mai, 2026
-
Detidos três suspeitos de incendiar carros em Vila Franca de Xira
14 mai, 2026 - 11:09 • Olímpia Mairos
Incêndios provocaram a destruição total de um automóvel e colocaram habitações próximas em risco na zona de Vila Franca de Xira.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens e uma mulher suspeitos da prática de crimes de incêndio em duas viaturas, ocorridos em fevereiro de 2024, na zona de Vila Franca de Xira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em comunicado, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ refere que os incêndios ocorreram “num contexto de vingança”, tendo os suspeitos recorrido a “líquido acelerante e chama direta para atear os fogos”.
Dos incêndios resultaram “danos numa viatura e a destruição total da outra”, acrescenta a Polícia Judiciária, salientando ainda o “perigo de propagação para as habitações existentes no local”.
Os três detidos têm 34, 35 e 46 anos e foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas pelas autoridades judiciais.
- Noticiário das 11h
- 14 mai, 2026
-
- PJ detém suspeito de incêndio em Odivelas por alegada vingança familiar
- PJ faz buscas à casa do cunhado de Leitão Amaro em investigação sobre helicópteros de combate a incêndios
- Viseu: PJ detém homem procurado no Reino Unido por suspeitas de abuso sexual de menor
- PJ detém homem suspeito de violar ex-companheira em Ançã
- PJ detém na Madeira homem procurado pela Argentina por fraude e extorsão
- Fraude com fundos europeus: PJ faz 26 buscas e detém três pessoas
- PJ detém dois suspeitos e apreende cocaína suficiente para 143 mil doses
- PJ detém suspeito de incêndio em Odivelas por alegada vingança familiar
- PJ faz buscas à casa do cunhado de Leitão Amaro em investigação sobre helicópteros de combate a incêndios
- Viseu: PJ detém homem procurado no Reino Unido por suspeitas de abuso sexual de menor
- PJ detém homem suspeito de violar ex-companheira em Ançã
- PJ detém na Madeira homem procurado pela Argentina por fraude e extorsão
- Fraude com fundos europeus: PJ faz 26 buscas e detém três pessoas
- PJ detém dois suspeitos e apreende cocaína suficiente para 143 mil doses