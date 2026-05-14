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Detidos três suspeitos de incendiar carros em Vila Franca de Xira

14 mai, 2026 - 11:09 • Olímpia Mairos

Incêndios provocaram a destruição total de um automóvel e colocaram habitações próximas em risco na zona de Vila Franca de Xira.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens e uma mulher suspeitos da prática de crimes de incêndio em duas viaturas, ocorridos em fevereiro de 2024, na zona de Vila Franca de Xira.

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Em comunicado, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ refere que os incêndios ocorreram “num contexto de vingança”, tendo os suspeitos recorrido a “líquido acelerante e chama direta para atear os fogos”.

Dos incêndios resultaram “danos numa viatura e a destruição total da outra”, acrescenta a Polícia Judiciária, salientando ainda o “perigo de propagação para as habitações existentes no local”.

Os três detidos têm 34, 35 e 46 anos e foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas pelas autoridades judiciais.

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