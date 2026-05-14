GNR apreende mais de 1 milhão de cigarros ilegais em Vila Real

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu mais de um milhão de cigarros no concelho de Vila Real e deteve um homem de 54 anos por suspeitas do crime de introdução fraudulenta no consumo.

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Em comunicado, a GNR refere que a operação foi realizada, no dia 12 de maio de 2026, pela Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto.

Segundo a força de segurança, a ação culminou na apreensão de 1 milhão e 100 mil cigarros “que não apresentavam a estampilha fiscal obrigatória nem qualquer documentação que comprovasse a sua origem legal”.

A GNR adianta ainda que “o valor comercial do tabaco apreendido ultrapassa os 310 mil euros”, acrescentando que a eventual comercialização ilícita poderia ter provocado “um prejuízo ao Estado Português de cerca de 226 mil euros, em sede de Imposto Especial de Consumo (IEC)”.

Durante a operação foram também apreendidos dois telemóveis que se encontravam na posse do suspeito.