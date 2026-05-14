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Comunicação Social
Lusa em greve contra estatutos que “põem em perigo" a sua "liberdade e a autonomia”
14 mai, 2026 - 20:17 • Ana Catarina André
Em causa está, entre outros aspetos, a criação de um órgão de supervisão da agência de notícias “iminentemente político”, diz a comissão de trabalhadores.
Os trabalhadores da Lusa vão cumprir um dia de greve no próximo dia 20, quarta-feira, em protesto contra a revisão dos estatutos da agência de notícias. Além da paralisação de 24 horas, foi convocada uma manifestação em frente à Assembleia da República que coincide com o início do debate parlamentar sobre o tema.
De acordo com Pedro Sousa Pereira, representante da comissão de trabalhadores, os estatutos que vão ser discutidos no parlamento, na próxima semana, “põem em perigo a liberdade e a autonomia do jornalismo”.
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“O Governo propõe um órgão de supervisão da Lusa que é opaco, [onde] não estão representados os sindicatos, o patronato, a academia, as confissões religiosas, etc. É constituído pelos governos regionais da Madeira e dos Açores, por elementos apontados pelo Governo; e por três elementos que, caso isto vingue, [serão indicados] pelo próprio Parlamento. É um órgão eminentemente político”, diz Pedro Sousa Pereira, em declarações à Renascença.
De acordo com este representante, a proposta do Governo implica um “escrutínio quase periódico da direção de informação da Lusa”. “Imagine-se um diretor de informação ter de prestar contas periodicamente ao Parlamento. Com que finalidade?”, questiona.
Além dos estatutos da agência, os trabalhadores estão também preocupados com a possibilidade de as instalações da Lusa mudarem para o campus onde funciona a RTP, em Lisboa. “É uma questão de identidade e de independência. Com esse movimento pode haver uma fusão, desde logo nos serviços administrativos, e à la longue uma fusão de material informativo. Misturar agências de notícias e televisões é um erro que não faz sentido”, diz.
De acordo com Pedro Sousa Pereira, na sequência deste tipo de decisões, pode haver “um controlo de agendas” e “um conflito editorial grave entre o trabalho de um órgão de informação, como por exemplo a RTP, e a agência Lusa”.
A situação da agência de notícias estatal foi já denunciada pelos órgãos representativos dos trabalhadores à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e à Provedoria de Justiça. “Vamos também apresentar uma queixa às instâncias europeias”, avança Pedro Sousa Pereira.
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