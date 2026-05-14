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Paulo Rainha Mateus sucede a Tiago Oliveira na liderança da agência para gestão de fogos

14 mai, 2026 - 19:35 • Lusa

Tiago Oliveira apresentou a demissão por razões pessoais e deixa o cargo no sábado, quando se inicia ao primeiro reforço de meios de combate a incêndios.

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O Governo nomeou para presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) Paulo Rainha Mateus, que é atualmente vogal deste órgão, após a demissão de Tiago Oliveira.

"Foi nomeado para presidente do conselho diretivo da AGIF, o mestre Paulo José Vaz Rainha Mateus", anunciou o Ministério da Agricultura e Mar, em resposta à Lusa.

A nomeação tem efeito a 16 de maio.

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Tiago Oliveira, presidente da AGIF desde 2017, apresentou a demissão por razões pessoais e deixa o cargo no sábado, quando se inicia ao primeiro reforço de meios de combate a incêndios.

Numa carta de despedida à equipa da AGIF, a que a Lusa teve acesso, o engenheiro florestal refere que "imperativos de natureza pessoal" levaram a que tenha pedido a demissão ao ministro da Agricultura em março, adiantando que a exoneração terá efeitos no sábado.

Tiago Oliveira demite-se da Agência para a Gestão de Fogos Rurais

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"Fi-lo também com pesar porque estou bem consciente da excecionalidade da equipa que somos, quer do ponto de vista técnico quer humano. O conhecimento, a capacidade de foco nos objetivos, com autonomia e responsabilidade de decisão, e a motivação para fazer acontecer combinaram-se para dotar esta equipa de uma têmpera única e uma persistência inabalável", refere Tiago Oliveira na missiva.

O seu sucessor, Paulo Rainha Mateus, ocupava, até agora, o cargo de vogal do conselho diretivo da AGIF.

Paulo Rainha Mateus tem um mestrado em Engenharia Florestal, uma pós-graduação em Engenharia dos Recursos Florestais e uma licenciatura em Engenharia Florestal. .

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