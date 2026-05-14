Paulo Rainha Mateus sucede a Tiago Oliveira na liderança da agência para gestão de fogos

O Governo nomeou para presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) Paulo Rainha Mateus, que é atualmente vogal deste órgão, após a demissão de Tiago Oliveira.

"Foi nomeado para presidente do conselho diretivo da AGIF, o mestre Paulo José Vaz Rainha Mateus", anunciou o Ministério da Agricultura e Mar, em resposta à Lusa.

A nomeação tem efeito a 16 de maio.

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Tiago Oliveira, presidente da AGIF desde 2017, apresentou a demissão por razões pessoais e deixa o cargo no sábado, quando se inicia ao primeiro reforço de meios de combate a incêndios.

Numa carta de despedida à equipa da AGIF, a que a Lusa teve acesso, o engenheiro florestal refere que "imperativos de natureza pessoal" levaram a que tenha pedido a demissão ao ministro da Agricultura em março, adiantando que a exoneração terá efeitos no sábado.