PJ detém suspeito de incêndio em Odivelas por alegada vingança familiar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 26 anos suspeito da prática de um crime de incêndio ocorrido a 19 de julho de 2025, numa edificação anexa a várias habitações no concelho de Odivelas.

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Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi realizada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e que o incêndio terá ocorrido “em contexto de desavenças familiares, com sentimento de vingança”.

Segundo as autoridades, o suspeito “recorreu a chama direta para atear o fogo”, provocando a destruição total do anexo e do respetivo recheio.

A Polícia Judiciária sublinha ainda que o incêndio representou “perigo para as habitações existentes no local”, devido à proximidade das casas.

Além deste caso, o detido é também suspeito de “ter ateado vários outros fogos de natureza similar e na mesma zona”, acrescenta o comunicado.

O homem será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas pelas autoridades judiciais.