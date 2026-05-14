- Noticiário das 11h
- 14 mai, 2026
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PJ detém suspeito de incêndio em Odivelas por alegada vingança familiar
14 mai, 2026 - 10:52 • Olímpia Mairos
Suspeito de 26 anos terá usado chama direta para provocar incêndio numa zona habitacional de Odivelas.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 26 anos suspeito da prática de um crime de incêndio ocorrido a 19 de julho de 2025, numa edificação anexa a várias habitações no concelho de Odivelas.
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Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi realizada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e que o incêndio terá ocorrido “em contexto de desavenças familiares, com sentimento de vingança”.
Segundo as autoridades, o suspeito “recorreu a chama direta para atear o fogo”, provocando a destruição total do anexo e do respetivo recheio.
A Polícia Judiciária sublinha ainda que o incêndio representou “perigo para as habitações existentes no local”, devido à proximidade das casas.
Além deste caso, o detido é também suspeito de “ter ateado vários outros fogos de natureza similar e na mesma zona”, acrescenta o comunicado.
O homem será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas pelas autoridades judiciais.
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